Equitazione, buone prove dei biellesi a Verona

Si è svolta a Verona dal 4 al 7 e dal 12 al 14 la fiera internazionale del cavallo. Molti atleti biellesi si sono visti impegnati nelle gare di salto ostacoli programmate per l’occasione. Nella prima settimana di gare Anna Luciani e Stefi du Val sono state selezionate per il Piemonte ed hanno preso parte al Trofeo Pony. Mentre Aurora Angeli con Castel ha preso parte alla finale del progetto sport piazzandosi al quinto posto.

Mentre nella seconda settimana per la finale del best ride pony sono scese in campo Angelica Rovetto con Piemont Zingara, Martina Robiolio con Castel ed infine Anna Luciani con Stefi du Val che hanno vinto la finalissima. Tutti questi atleti sono giunti a questo importante traguardo dopo aver superato numerose selezioni a livello nazionale, come il Pony Master Show di Arezzo, i Campionati regionali ed Italiani di Cattolica. Un vero onore calcare questi campi che sono per pochi, solo per i migliori.

Prossimo importante appuntamento di fine anno le finali di Coppa Italia Pony a Manerbio in occasione di Ponylandia, che vede già numerosi binomi del centro equestre di Mottalciata, di cui due faranno parte anche delle squadre. Orgoglio e soddisfazioni per i tecnici Marta Nesci, Sarah Mosca e Marilia Vittone che seguono con cura questi giovani allievi fin dai primi passi mossi all’interno della scuola di equitazione del Centro Equestre a Mottalciata.