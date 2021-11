Biella, proseguono le novità al circolo “I Faggi”: il nuovo Bistrot, l’area business e l’arte di Fissore e Rosazza

La proposta

Continua lo sviluppo del circolo “I Faggi” con l’inaugurazione del nuovo ristorante Bistrot: ogni settimana verranno proposti piatti legati alla tradizione e reinterpretati con una nota di innovazione, suddivisi tra i principali pasti della giornata. La colazione propone un menù classico, per sportivi e non composto da spremuta, brioche e un ottimo cappuccino o, in alternativa, un buon caffè. A pranzo sarà possibile scegliere tra il consueto menu o proposte di giornata, oppure un pasto veloce con piatto unico o un tagliere “Mebo” abbinato alle birre Menabrea. Per chi è di fretta non mancano le insalate a tema, i toast e i panini gourmet per soddisfare anche i palati più esigenti. Di sera, solo su prenotazione, aperitivi o apericena con sfizi gustosi che sapranno deliziare, il tutto accompagnato da uno Spritz o da un calice esclusivo proposto da una fornitissima e raffinatissima cantina. Infine, i clienti potranno organizzare la loro serata personalizzata con gli amici per festeggiare insieme il compleanno, la laurea, oppure una cena aziendale, o qualsiasi altra occasione che vorrà vivere e ricordare nella splendida cornice del Bistrot “I Faggi”. Chiama e prenota un tavolo con vista esclusiva unica su Biella.

Le aree e le attività

Presso il Circolo “I Faggi” al primo piano è stata allestita un’area Business dedicata agli eventi aziendali: riunioni marketing, presentazioni nuovi prodotti, incontro agenti, meeting clienti, ecc.…. Uno spazio inserito nella splendida cornice del Parco e della Villa Carla con un ampio parcheggio, servizio di catering per coffee break, apericena e l’attrezzatura necessaria come proiettore, sistema audio, connessione wi-fi.Sul versante sport si inizia dal tennis. Lo staff tecnico che si occuperà per la stagione 2021/2022 della gestione della scuola tennis è composto da Alessandro Vanzini, Maestro Nazionale, Alessio Loglisci, Maestro Nazionale, Massimo Rossi, Istruttore di primo grado in procinto di diventare di secondo grado e dal preparatore fisico Pietro Oberti. Uno staff che mescola gioventù a numerosi anni di esperienza nell’insegnamento sia agonistico che amatoriale. La scuola tennis, dopo la partenza ufficiale della stazione il 27 settembre, offre diversi servizi volti a soddisfare le esigenze di tutti. I bambini fin dall’età di 5 anni possono cimentarsi nell’esperienza di provare questo fantastico sport assistiti dallo staff. Per quanto riguarda l’agonismo sono stati svolti test atletici e incontri con l’osteopata e con il nutrizionista presenti nella struttura volti a migliorare le caratteristiche fisiche e le performance dei ragazzi. Inoltre, è stata avviata la vendita delle ore stagionali per i soci e nel futuro prossimo verranno organizzati eventi per aumentare la relazione sociale in attività non solo sportive, con il preciso obiettivo di aumentare il senso di appartenenza al circolo e l’amicizia.

Area sponsor

Un elemento comune unisce I Faggi con le aziende sponsor: la condivisione dei valori, della filosofia, della mission, degli obiettivi aziendali e sociali. Lauretana, l’acqua dedicata a chi si vuole bene: da più di 50 anni, Lauretana imbottiglia acqua minerale, un bene essenziale per la sopravvivenza delle persone. La sorgente venne scoperta per caso, durante una passeggiata in montagna. L’analisi di un campione permise di definirla “eccezionale”. Il primo stabilimento nacque nei pressi della sorgente a circa 850 m di altitudine e l’attività di imbottigliamento iniziò nel 1965, commercializzando l’acqua con il nome di Lauretana, in onore della Madonna Nera di Loreto, venerata nel vicino Santuario di Graglia. Un percorso composto da innumerevoli traguardi ha trasformato Lauretana da realtà locale a brand di successo nel panorama internazionale del Food&Beverage. Un profondo legame unisce l’azienda al territorio piemontese, di cui ha saputo valorizzare un bene puro e naturale come l’acqua, fino a farne riconoscere le straordinarie qualità di purezza e leggerezza a livello nazionale e internazionale. Mission: qualità e benessere nel cuore delle strategie aziendali. La mission di Lauretana è preservare con rigore la qualità di quest’acqua eccezionale e mettere al centro della politica aziendale il consumatore con le sue preferenze, le sue esigenze, il suo benessere. L’acqua Lauretana viene imbottigliata a poca distanza dalla sorgente, per mantenere invariate le sue caratteristiche uniche. Linee di produzione completamente rinnovate e di ultima generazione, con sistemi di controllo all’avanguardia, garantiscono i più alti standard di qualità e di sicurezza. Numerose referenze mediche firmate da medici e ricercatori certificano le caratteristiche straordinarie dell’acqua. Uno tra tutti il Professor Dottor Antonio Paoli, docente del corso di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, che la consiglia abitualmente nelle diete per il calo ponderale e per gli atleti. L’impegno di Lauretana prende forma anche in campagne di advertising mirate per rendere i consumatori soggetti consapevoli, capaci di esprimere una preferenza orientata al benessere.





Curiosità

Le opere dell’artista Fissore, appartenenti alla collezione della famiglia Alvigini sono in esposizione nei locali del Circolo I Faggi, nella sala ristorante del Bistrot. Giovanni Rosazza, artista Biellese, ha una concessione di esporre presso la Club House de I Faggi alcuni suoi quadri della serie “I Fuori Tempo”. Opere che inseriscono in un contesto attuale, a colori, personaggi famosi del passato, in bianco e nero.

L’appuntamento con la Rubrica I Faggi è tra quindici giorni con il terzo numero.

Per informazioni: https://ifaggi.com/

