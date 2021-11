Basket femminile, le giovanili targate Bfb si scatenano

Una settimana da incorniciare per le giovanili del Basket Femminile Biellese. In attesa della partenza del campionato Under 13, che vedrà impegnata una nuova formazione composta per lo più da ragazze che si sono avvicinate al basket nelle ultime settimane, sono le formazioni Under 15 e Under 19 a portare a casa vittorie negli ultimi otto giorni.

Grande soddisfazione per l'Under 15 che sabato scorso ha battuto tra le mura amiche Reba Torino, squadra da cui aveva preso severe lezioni negli anni passati. La soddisfazione è poi moltiplicata se si tiene conto che questo gruppo non aveva mai portato a casa un referto rosa negli ultimi due anni. Contro Reba, le ragazze guidate da Lela Merlo, hanno mostrato grandi miglioramenti sia sul piano tecnico che tattico. Giropalla, maggior precisione al tiro, agonismo in campo. Dopo le sconfitte con Venaria e Castelnuovo, oggettivamente molto piu' avanti sul piano tecnico e soprattutto fisico, le giovani biellesi hanno mostrato di saper stare in campo e di poter togliersi diverse soddisfazioni se continueranno a lavorare come negli ultimi mesi. La prova del nove si vedrà già sabato prossimo quando ai salesiani sarà ospite l'ostica Vercelli.

L'under 19 invece si sta rivelando una vera e propria schiacciasassi. Dopo aver espugnato agevolmente Arona nella prima partita, la sfida con Ivrea doveva essere un banco di prova più consistente. In realtà per tutta le padrone di casa hanno strapazzato le eporediesi. Le ragazze di coach Fabbri sono partite con intensità e aggressività e hanno scavato fin dal primo quarto un solco che è andato via via ad aumentare nel corso dei 40 minuti fino a raggiungere un +51 finale. Anche per l'Under 19 il prossimo incontro dirà molto. Venaria non sarà un avversario facile. Superarlo, non solo darà fiducia alle ragazze, ma posizionerà le biellesi in alto in classifica in attesa dell'incontro con la squadra più accreditata alla vittoria finale, Castelnuovo, nell'ultima giornata di andata. Nel frattempo la società si gode questi risultati, soddisfatta del lavoro portato avanti dai coach Merlo e Fabbri.

BFB U15 - REBA BASKET TORINO: 58 - 41

ARONA BASKET - BFB U19: 46 - 62

BFB U19 - LETTERA 22 IVREA: 92 - 41