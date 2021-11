"Treni a idrogeno sulla Biella-Novara? No se non è la soluzione ai problemi" PD Biella si esprime

Riceviamo e pubblichiamo:

"Quando nel 2016 venne stipulato un Protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Comune di Cossato, Unione Industriale Biellese, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio, Biverbanca – Gruppo Cassa di risparmio di Asti, Gruppo Banca Sella per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Biella – Santhià e per l’individuazione delle opere necessarie all’ammodernamento e messa in sicurezza della tratta ferroviaria Biella-Novara, il Territorio aveva identificato nel potenziamento dei collegamenti ferroviari da e per Biella un obiettivo strategico per il rilancio del territorio. L’obiettivo era semplice e condiviso all’unanimità: essere in un’ora in centro a Torino e in centro a Milano. Negli ultimi due anni però sembra che i politici che amministrano la città e la regione e i rappresentanti locali nei parlamenti regionali e nazionali non ci credano più".

"Nel 2019 - continua la lettera - il governo aveva stanziato 5 milioni per la Biella-Novara, che potevano essere subito usati per avviare la progettazione e gli interventi propedeutici all’elettrificazione vera e propria: in due anni non è stato speso neanche un euro di quei fondi. I collegamenti ferroviari su tutta la Regione e in particolare sulle linee Biellesi sono stati ridotti drasticamente. Nonostante l’elettrificazione della Biella-Santhià sia in dirittura d’arrivo e siano già state fatte diverse proposte di organizzazione dei collegamenti diretti da Biella per Torino e Milano, l’assessore regionale prende tempo e rimanda all’anno nuovo l’eventuale inserimento di UN diretto Biella-Torino. Per contro negli ultimi mesi il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale ai trasporti hanno annunciato la possibilità di voler sfruttare i fondi del PNRR per trasformare la Biella-Novara in una linea ad idrogeno".

"Senza bisogno di entrare in tecnicismi - conclude - la questione da dirimere è la seguente: l’idrogeno permetterebbe a Biella di avere collegamenti diretti, veloci e cadenzati tutti i giorni e tutto il giorno con Milano? Se la risposta è no, la decisione è semplicissima: l’idrogeno non può essere la soluzione per il Biella-Novara".

I Consiglieri del Partito Democratico Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo, Valeria Varnero