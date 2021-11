Cocktail originali, coperte colorate e musica live: La Caffetteria Interno 21 scalda anche l'inverno, FOTO

La Caffetteria Interno 21 di Biella ha già stupito il pubblico con le sue colazioni speciali fatte di pancake, torte vegane e avocado toast (Leggi qui).

L’energia e l’entusiasmo di Annalisa e Barbara hanno dato vita a un locale che non è un semplice bar, ma un luogo dove divertirsi e rilassarsi in mezzo al verde, gustando piatti e bevande originali mentre si gode del clima stagionale; ma se l’arrivo del freddo mette a dura prova i dehor all’aperto, la Caffetteria Interno 21 ha creato un ambiente esterno così piacevole che fa venir voglia di non entrare mai più in casa.

Riscaldato dal calore del fuoco, che illumina lo spazio insieme alle piccole lucine rotonde, il dehor accoglie calorosamente i suoi ospiti e li coccola con delle copertine in pile poste su ogni sedia, con le quali ci si può avvolgere in assoluta tranquillità. L’obiettivo è quello di godersi un momento di totale relax, circondati da un’atmosfera di un giardino invernale che ricorda molto quella dei paesi nordici.

Ma quello che può offrire la Caffetteria Interno 21 non è ancora finito. Tutti i venerdì sera, fino al 19 dicembre, il dehor si animerà con eventi dedicati alla musica dal vivo: il prossimo live in programma è quello di Alessandro Canina che si esibirà il 19 novembre con un repertorio di classici del cantautorato italiano; a seguire, “Jo e Mama” nella data del 26 novembre, “Levre de Cuppi” -tributo a De André - il 3 dicembre, “Elisa e i Maleducati” il 17 dicembre e molti altri artisti che animeranno il calendario e “scalderanno” i cuori degli ascoltatori con il loro talento.

Gli aperitivi vengono realizzati con grande attenzione verso le esigenze di ogni cliente, selezionando materie prime di qualità e servendo piatti fatti completamente in casa.

Ovviamente non manca un ricco assortimento di cocktail, tra cui quelli realizzati con la creatività tipica della Caffetteria: oltre ai “grandi classici”, nella carta dei drink ci sono anche quelli realizzati con la frutta di stagione – da sempre una priorità per Barbara e Annalisa – come il daiquiri al bergamotto, lo spritz al melograno o i cocktail analcolici di frutta fresca.

La Caffetteria interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella.

Per info: Pagina Facebook

Cellulare: 351 7458514