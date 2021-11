Pino Scotto torna nel Biellese, si esibirà a Crevacuore

Torna nel Biellese Pino Scotto. Il cantante italiano canterà live nella serata di sabato 20 novembre al Dragon's Pub di Crevacuore. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo insieme alla band i brani dell’ultimo album “Dog Eat Dog”, oltre agli storici successi del rocker.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid. L’album “Dog Eat Dog” è un percorso musicale che parte dagli anni ’70 per arrivare ai giorni d’oggi, con testi che vogliono far riflettere l’ascoltatore sull'egoismo e la superficialità del mondo odierno. Composto da 11 brani e dalla cover dello storico brano dei Vanadium “Don’t Be Looking Back”, il disco affronta anche tematiche più personali, come “Same Old Story”, dedicata alle storie d’amore di una vita, o “One World One Life”, dedicata a suo figlio.

Prodotto artisticamente da Pino Scotto, l’album è mixato e masterizzato da Tommy Talamanca presso i Nadir Music Studios di Genova, mentre la produzione esecutiva è dello stesso Pino Scotto e Federico Gasperi. Alle chitarre e arrangiamenti Steve Volta, al basso Leone Villani Conti (Trick or Treat), alla batteria Federico Paulovich (Destrage) e alle tastiere Mauri Belluzzo (Graham Bonnett, ex Rainbow).