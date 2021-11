Vigliano, violento scontro auto-moto in via Milano (foto Studio Fighera)

Sarà da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 16 novembre, a Vigliano Biellese. A rimanere coinvolti nel violento scontro, lungo la via Milano, un'auto e una moto condotta da un giovane.

Secondo le prime informazioni raccolte, proprio il centauro sarebbe stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. In attesa della rimozione dei veicoli, la viabilità ha subito rallentamenti per consentire la rimozione di entrambi i veicoli.