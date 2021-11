Dolore a Vallanzengo, il sindaco ricorda l'amico Loris Prevelato

La prematura scomparsa di Loris Prevelato a soli 49 anni ha lasciato dietro di sè una scia di dolore e profonda commozione. Questa mattina il sindaco Michela Trabbia ha pubblicato sulle pagine del comune di Vallanzengo un post molto toccante. Questo il testo:

"In questi 10 anni di mandato, questa è senza ombra di dubbio la lettera più difficile che io abbia mai scritto. Sono giorni ormai che cerco le parole, ma più ci penso e più fatico a trovarle. Mi sono chiesta spesso se in determinate circostanze debba prevalere il rapporto istituzionale o il legame personale; chi mi conosce sa bene che, pur non amando le formalità, ho sempre cercato di dare la giusta importanza al ruolo che ho il privilegio di rivestire, questa volta però, mi dovrete perdonare, ma non riesco proprio a dimenticare il legame personale . Ecco perchè ho deciso che oggi non mi rivolgerò al Consigliere Comunale, ma ad un caro amico.

Caro Loris

In questi anni tu sei stato la concreta dimostrazione che non serve avere un ruolo formale per rendersi utili, per essere partecipi di una comunità… tu ci sei sempre stato nella vita di questo paese, fin da ragazzo non ti sei mai risparmiato, la tua presenza al Circolo, alle cene, alle feste, al Carnevale, alla Festa dei nostri Patroni… tu eri sempre in prima linea, sempre disponibile, sempre attento, sempre pronto a dare il tuo prezioso contributo. Quando ti ho voluto con me in Consiglio Comunale, tu, con grande entusiasmo, hai risposto subito “Presente” e hai preso il tuo impegno con così grande serietà che quando, dopo un po’ di tempo, ti sei trovato ad affrontare un momento di difficoltà personale, con grande onestà e altruismo, sei venuto a confidarmi le tue preoccupazioni, temevi di non poter prestar fede al tuo impegno in modo appropriato ed eri disposto anche a fare un passo indietro e a lasciare il posto a qualcun altro, perché nel tuo cuore sentivi la responsabilità di quell’incarico e volevi portarlo avanti nel migliore dei modi.

Ricordo quel momento come fosse oggi: Io ti ho ascoltato in silenzio per tutto il tempo… poi un abbraccio, due pacche sulle spalle e con gli occhi lucidi ci siamo scambiati uno sguardo che per me è valso più di mille parole… tu ti sentivi tremendamente in difetto per le tue fragilità ed io cercai, come potevo, di rassicurarti e rasserenarti; quel giorno ci lasciammo con queste parole: “ora non preoccuparti del Comune, sistema quello che devi, prenditi tutto il tempo che ti serve… ma quando avrai risolto, ricordati che ti aspettiamo” e così è stato..

Qualche mese più tardi sei tornato con il tuo solito sorriso tra i banchi del Consiglio Comunale e hai ripreso a dare il tuo preziosissimo contributo. Quante cose Loris abbiamo fatto insieme per il nostro piccolo paesello…. l’asilo, il vecchio forno…. qualche giorno fa abbiamo iniziato i lavori al Circolo; tu eri quello del: “beh, procuratemi il materiale e poi a quello, posso pensarci io”. Non ti sei mai tirato indietro. Mai.

Non posso smettere di pensare alla chiacchierata di quel giorno… a come sarebbe andata, se a quella chiacchierata, ne fossero seguite altre…Ho gli occhi gonfi di lacrime e un peso sul cuore dal quale non riesco proprio a liberarmi. Probabilmente è il peso dell’impotenza di chi avrebbe voluto e probabilmente potuto fare di più, di chi non ha capito il malessere che stavi vivendo, di chi non ha saputo esserti amico davvero, fino in fondo, come avresti certamente meritato per la meravigliosa persona che sei sempre stato.

Mi dispiace immensamente! Come vedi, adesso sono io quella in difetto…Probabilmente tu non ci crederai, ma lasci un vuoto enorme in questa piccola comunità e un dolore incolmabile nel cuore di chi ti ha voluto bene! Ci mancherà il tuo sorriso, ma più di tutto, ci mancherai TU! Riposa in pace, amico mio, ti auguro di trovare finalmente la serenità!

Michela

PS. So che lassù sarai in ottima compagnia e avrai un sacco di cose da fare coi tanti vecchi amici che ti stanno aspettando, ma se trovi il tempo, ogni tanto, guarda giù e dacci lo spunto per nuovi progetti.. abbiamo ancora bisogno di te!".