Brutta coincidenza per due anziani ad Occhieppo: cadono entrambi in via Martiri a qualche decina di metri uno dall'altra

Gli agenti della Polizia Locale di Occhieppo e Sandigliano sono stati testimoni, questa mattina, di una brutta coincidenza che ha visto protagonisti due sfortunati anziani che transitavano in via Martiri.

La prima chiamata di soccorso è arrivata per una donna di età avanzata che, percorrendo a piedi la via principale di Occhieppo, è caduta a terra ferendosi al volto e riportando diverse escoriazioni. Mentre gli agenti provvedevano alla viabilità e i sanitari del 118 soccorrevano la donna, una seconda richiesta di soccorso arrivava da qualche decina di metri di distanza per un anziano anch'egli rovinato a terra nella stessa via battendo la testa contro un palo. Anche in questo caso l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi per i due anziani, che al momento del soccorso erano comunque coscienti.