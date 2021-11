Biella, 78enne travolta da auto mentre fa manovra

Una donna di circa 78 anni è stata trasportata in ospedale, dopo esser rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 16 novembre, in via Firenze, a Biella.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'anziana sia stata urtata da un'auto mentre era impegnata nelle fasi di manovra e retromarcia. Sul posto, si è precipitato il personale sanitario del 118 che ha provveduto ad assistere e trasportare la donna al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.