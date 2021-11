Anziano investito a Occhieppo Inferiore e finisce al Pronto Soccorso

Preoccupazione a Occhieppo Inferiore per un anziano di circa 71 anni, rimasto investito nel pomeriggio di ieri, 15 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato travolto da un'auto guidata da un 80enne. Il malcapitato è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Si parla di una prognosi di 10 giorni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.