Donna si getta dal balcone e muore a 70 anni, dramma a Valdilana

Dramma a Valdilana. Secondo le prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, una donna di circa 70 anni si sarebbe tolta la vita gettandosi dal balcone del proprio appartamento da un'altezza considerevole.

La tragedia si è consumata ieri mattina, 15 novembre. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Valle Mosso e il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ignote al momento le cause che hanno portato al gesto estremo. Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire quanto accaduto.