Valdilana, le strade sono più pulite grazie all’iniziativa targata Trivero Sub (foto di Mauro Andreotti)

Grande successo per l’iniziativa ecologica dell’associazione Trivero Sub che, domenica 14 novembre, ha ripulito il tratto di strada che va dalla galleria di Croce Mosso a Ponzone. Sono circa 15 i volontari che, dalle 9 alle 12 di mattina, si sono impegnati in questa missione riuscendo a riempire una quarantina di sacchi neri della spazzatura.

Tra i rifiuti trovati, insieme alle classiche bottiglie di plastica e lattine, anche un quantitativo considerevoli di pannolini per bambini usati. In particolar modo, il tratto maggiormente interessato è stato quello oltre la galleria in direzione Ponzone, poiché presenta un piccolo spiazzale dove le auto possono sostare.