Monsignor Farinella applaude ”I Vostri Tessuti di Umanità”

“Gentilissimo Presidente, ho letto con interesse il progetto ”I Vostri Tessuti di Umanità”, opera che raccoglie testimonianze profonde sul dolore e sulla malattia”

Con queste parole inizia la bellissima lettera che Sua Eccellenza Monsignor Roberto Farinella, Vescovo della diocesi di Biella, ha inviato al poeta e autore biellese Luca Stecchi.

Un pensiero rivolto alla raccolta di storie che Stecchi, in collaborazione con l'attrice Elisabetta Corraini, ha pubblicato recentemente. Un pensiero a chi questo libro è dedicato, ed una benedizione a tutti gli autori che vi hanno preso parte.

L’opera nasce da un progetto, sempre di Stecchi e Corraini, che riprende “Tessuti di Umanità”, il ciclo dedicato alla sensibilizzazione delle malattie oncologiche nei bimbi. Il ricavato del libro sarà infatti donato ad un piccolo amico di Biella con una rara malattia degenerativa, un piccolo eroe che lotta con tutta la sua forza.

“In questa opera ho raccolto alcune testimonianza di persone comuni che si sono trovate, per motivi diversi, a combattere il dolore e la paura, e a uscirne vincenti. - dice Luca Stecchi - Ringrazio ognuna di loro perché il lettore potrà scoprire in ciascun racconto qualcosa in cui riconoscersi e trovare la giusta chiave per superare momenti difficili”.

Gli autori di ”I Vostri Tessuti di Umanità” sono Giorgia Buscaglione, Elisabetta Coraini, Elisabetta Viviani, Sandra Ambrosini, Serena Muscas, Chiara Sanna, Francy Ceretta, Nella Luscietti, Maria Grazia Ferrari, Piero Sara, Luisa Nasso, Morena Tarroni, Claudia Magagna, Eleonora Morano.

“E’ spaventoso pensare all’estrema caducità della vita, alla sua precarietà. - dichiara Elisabetta Corraini - Come lo sono le foglie, belle e fresche all’inizio ma poi invecchiano e cadono. Ma possono cadere anche a causa di una folata di vento inaspettata. Cosi’ è La vita! Imprevedibile…”.