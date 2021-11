4 novembre, anche a Miagliano si ricordano i caduti

Anche Miagliano si è ritrovata la scorsa domenica, 7 novembre, per celebrare la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e, in tale occasione, verrà conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Alla Santa Messa di suffragio di tutti i caduti delle guerre, è seguita la deposizione della corona dall'alloro al monumento dei caduti in piazza Martiri insieme al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nel centenario della tumulazione nel sacello dell'Altare della Patria