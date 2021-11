Da Beautymed la blefaroplastica non chirurgica con "Radio Skin"

La blefaroplastica non chirurgica è il trattamento di medicina estetica che permette di agire su inestetismi cutanei e palpebre cadenti senza l’ausilio di bisturi, al contrario della classica Blefaroplastica.

La moderna tecnologia “Radio Skin” offre un risultato comparabile con la chirurgia tradizionale nel trattamento della blefaroplastica superiore e inferiore in maniera indolore, priva di sanguinamento, senza tagli e cicatrici.

Il principio di funzionamento è la sublimazione, cioè l’evaporazione di porzioni piccolissime della cute palpebrale inferiore, senza danneggiare in questo modo i tessuti circostanti. L’effetto ottenuto è il ringiovanimento delle aree cutanee danneggiate dal tempo (come ad esempio cicatrici, macchie, ecc.), senza rischi e in modo del tutto naturale.