Addio agli inestetismi della pelle di viso e corpo con il Metodo Beautymed, FOTO

Sabato 13 novembre è stato presentato e inaugurato a Biella, presso il Centro Polifunzionale Beautymed, il nuovo “Metodo BeautyMed”: una sinergia di trattamenti medico estetici – come gli ultrasuoni focalizzati, la radiofrequenza, la biorivitalizzazione, ecc… – e Renophase, cosmetico ad alta attività dermatologica, che permette contrastare efficacemente e velocemente molti inestetismi della pelle di viso e corpo.

Il protocollo del metodo Beautymed prevede una prima accurata anamnesi, utile per sviluppare, successivamente, una diagnosi totalmente personalizzata. Ogni trattamento è quindi ideato su misura, in base alle esigenze e ai desideri del cliente e sarà accompagnato da una terapia domiciliare Renophase mirata. Lo scopo del metodo Beautymed è la costruzione e la ricostruzione dell’equilibrio personale e dell’omeostasi, per contrastare i danni provocati dal photoaging e dal chronoaging. Si tratta di un progetto ambizioso ed importante con il quale il Dott. Domenico Paris, titolare del Centro BeautyMed, si rivolge alle donne di qualsiasi età e in cerca di risposte e soluzioni concrete su inestetismi come la disidratazione, il chronoaging, il photoaging, le rughe, le iperpigmentazioni, gli esiti cicatriziali, l’acne, i rossori diffusi…