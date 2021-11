Rosazza è tra i borghi più belli d'Italia, Delmastro: “Punto di partenza, si aprono nuovi orizzonti”

Rosazza entra a far parte dei borghi più belli d'Italia. A darne l'annuncio la Pro Loco sui propri canali social: “Ci sono voluti più di 3 anni ma Rosazza ce l'ha fatta. Con la visita nel mese di luglio di Antonio Luna, valutatore del Comitato Tecnico Scientifico dei Borghi più belli d'Italia, si era concluso il lungo iter burocratico. Finalmente il sindaco ha ricevuto la comunicazione ufficiale, con l'assegnazione a Rosazza del marchio 'I Borghi più Belli d'Italia'. Un traguardo estremamente importante, considerando l'agguerrita concorrenza, che colloca Rosazza nella ristretta cerchia dei paesi che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Una selezione severa che Rosazza ha superato in maniera brillante, confermando ancora una volta il fascino del paese, ma anche la bontà del lavoro portato avanti in questi anni dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco per promuovere il paese. Il marchio non è un semplice riconoscimento ma altresì un’importante opportunità per far conoscere Rosazza. Infatti, avere ottenuto questo marchio di qualità consente di entrare in un circuito che, attraverso pubblicazioni, trasmissioni televisive e canali social, promuove i comuni ben oltre i confini locali”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del sindaco Francesca Delmastro che, sui social, commenta quanto segue: “Tre anni di percorso. Non una semplice vetrina, ma un traguardo importante, il giusto riconoscimento per il nostro piccolo gioiello incastonato in una valle meravigliosa che spero possa giovare del successo. Non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché da qui si aprono nuovi orizzonti, nuove linee di finanziamento. Un infinito ringraziamento a chi ha contribuito, in particolare a Pro Loco Rosazza che, sul rush finale, ha contagiato il commissario con il suo innato entusiasmo”.