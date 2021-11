Ricerca statistica sulla mobilità dei cittadini in Piemonte, foto sito provincia di biella

La ricerca è promossa dall’Agenzia della mobilità piemontese ed è volta a rilevare le abitudini di mobilità della popolazione. La ricerca consisterà in interviste a persone appartenenti ad un campione di famiglie selezionate a caso tra quelle che vivono nella Regione Piemonte. Nel corso dell’intervista, oltre ad alcune brevi domande a carattere conoscitivo verranno chieste alcune informazioni riguardo agli spostamenti effettuati il giorno precedente l’intervista (come l’ora, il luogo di partenza e di arrivo, il motivo e il mezzo di trasporto utilizzato) oppure verrà chiesto di esprimere un giudizio su alcuni aspetti della qualità dei viaggi con uso dei vari modi di trasporto (come la frequenza del trasporto pubblico e la facilità di parcheggio dell’auto).

Le informazioni ottenute potranno essere utilizzate dall’Agenzia e dalle altre Amministrazioni Pubbliche per contribuire a indirizzare meglio la programmazione dei servizi di trasporto pubblico e la gestione della viabilità e del traffico.

Le interviste saranno effettuate per via telefonica; saranno intervistate persone appartenenti a famiglie i cui recapiti sono presenti sugli elenchi telefonici pubblici o persone che hanno dato l’assenso ad essere contattate presso il proprio recapito di telefonia mobile. Un intervistatore, chiamerà al recapito telefonico selezionato chiedendo di rispondere ad alcune semplici domande che richiederanno un impegno di 10-15 minuti. Si prevede di effettuare le interviste nel periodo novembre 2021 - maggio 2022, con esclusione del periodo delle festività di fine anno, nei giorni feriali da martedì a venerdì.