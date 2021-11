Pettinengo: al via un'indagine di mercato per l'arrivo del metano a Selve Marcone, foto sito comune

La società 2i Rete gas ha avviato una indagine commerciale al fine di verificare la possibilità di realizzare l’estensione della rete metanizzata nell’abitato della Fraz. Selve Marcone. Il Comune chiede pertanto la gentile collaborazione dei cittadini a voler fornire all'ufficio tecnico del Comune di Pettinengo il modulo di Manifestazione di interesse (non impegnativa) che è in distribuzione in questi giorni presso le vs. abitazioni e allegato a questo avviso.

I dati, conservati per la privacy presso l’ufficio tecnico, in forma anonima e raggruppata, saranno condivisi con l’azienda. A tal fine è stato autorizzato a collaborare con il comune il sig. Valeriano Magagnato in qualità di Pro Sindaco di Selve Marcone che, per ogni necessità in merito potrà rispondere al n. 3386174465. In alternativa è possibile richiedere informazioni a mezzo email all’ufficio tecnico agli indirizzi :

email uftec2.pettinengo@ptb.provincia.biella.it

PEC uftec2.pettinengo@pec.ptbiellese.it

L’indagine di mercato si concluderà in data 10/01/2022.