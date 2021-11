Chiorino, sul sistema di etichettatura in vigore da gennaio: “L’ennesimo oltraggio al made in Italy ”

«Siamo di fronte all’ennesimo oltraggio al Made in Italy e all’incalcolabile danno economico e di immagine per la nostra Nazione» - dichiara l’assessore regionale al Lavoro di Fratelli d’Italia Elena Chiorino commentando le preoccupazioni espresse da Coldiretti Piemonte relative all’entrata in vigore dal 1°gennaio delle norme Ue sull'origine dell'ingrediente primario.

Un cambiamento radicale che, come conseguenza, avrebbe quella di confondere il consumatore nel riconoscimento dei prodotti 100% italiani tra cui, ad esempio, pasta e riso: «Prendiamo atto da notizie non ancora ufficiali che il Ministro Patuanelli abbia inviato i decreti di proroga ai Ministeri della Salute e dello Sviluppo economico per estendere fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime.