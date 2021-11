Cerrione, richiesta di contributi per lo smaltimento amianto su proprietà private

Anche per quest'anno l'amministrazione comunale di Cerrione mette a disposizione dei privati contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto su proprietà private. La richiesta è scaricabile dal sito del Comune o ritirabile presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti è stato fissato per il prossimo 3 dicembre.