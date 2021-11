Atap e Green Pass, situazione sotto controllo

A un mese dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori in azienda, in Atap le criticità che avevano gettato nella confusione famiglie e scuole sembrano essersi quasi del tutto cancellate.

Lo scorso 15 ottobre è diventato obbligatorio il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, una norma che vale per tutti: dipendenti della pubblica amministrazione e di aziende private certo, ma anche lavoratori autonomi, personale di mense e asili nido aziendali, nonché lavoratori domestici come colf o baby sitter. Dipendenti Atap compresi. E l'effetto in questo caso è stata la cancellazione di una trentina di corse (14 nel Biellese e 21 nel Vercellese) in una sola giornata. Non solo. L'spa del trasporto locale è stata anche costretta a dirottare tutta la forza lavoro abile alla guida sui mezzi di trasporto, e chiudere temporaneamente lo sportello alla stazione San Paolo. Con i giorni la situazione sembra però essere rientrata.

Nel biellese l'unica corsa che ancora risente della nuova norma che non è attiva è la linea che parte alle 6,31 da piazza San Paolo a Biella e arriva a Mosso alle 7,40. Ma è disponibile un pullman che parte alle 6,55 che percorre lo stesso tragitto. "Sicuramente è un disservizio per le persone che prima lo prendevano - commenta il presidente Atap Vincenzo Ferraris - , ma rispetto alla situazione iniziale quando dovevamo fare i conti tutti i giorni per capire le corse attive e quelle che non potevano circolare, ci siamo almeno stabilizzati ".

A contribuire a limitare i disagi all'utenza è anche l'accordo "operativo" tra Atap e Asl che garantisce ai dipendenti della Spa una corsia preferenziale per i tamponi. "Alcuni che non erano convinti, quando hanno visto che non si tornava indietro sulle decisioni, si sono vaccinati - conclude Ferraris -. Altri fanno tamponi ma si organizzano con Asl per i turni e non perdere tempo".