Arriva “Natale nel cuore di Biella”, presentato il calendario degli eventi

Mercatini degli gnomi, trenino gratuito, luna park, pista di pattinaggio e un lungo calendario di eventi. Con “Natale nel cuore di Biella” la città si prepara alle festività. Il calendario natalizio è stato presentato nella sala consiliare di Palazzo Oropa nel corso di una conferenza stampa. Tra le maggiori novità il mercatino degli Gnomi, a cura di Confesercenti del Biellese, che approda ai Giardini Zumaglini con artigianato ed enogastronomia locale, accompagnato da animazione.

Se le luminarie in centro città faranno esordio a partire da questo sabato (20 novembre), per l’avvio del calendario eventi il primo appuntamento è in agenda dal 27 novembre. Il lunapark vedrà invece l’arrivo anche della ruota panoramica, mentre dopo lo stop forzato a causa Covid del 2020 tornerà in piazza del Battistero la pista di pattinaggio che resterà in funzione fino al 1° febbraio. A sorpresa arriverà un video mapping dedicato al Natale.

Il calendario vede nell’assessorato al Commercio della Città di Biella la cabina di regia, grazie a un contributo economico deliberato dalla giunta comunale, con la fondamentale collaborazione della Pro loco di Biella Valle Oropa, Atl Biella Valsesia e Vercelli, Ascom, Confesercenti, Confartigianato di Biella, Cna Piemonte.

Alla conferenza insieme all’assessore Barbara Greggio ha portato il suo saluto anche il sindaco Claudio Corradino che ha sottolineato come “Pur tra i mille impegni che si sono sommati nel bilancio dell’ente, dal salvataggio di Seab ai lavori in vista per la Funivia di Oropa, si è riusciti a dedicare un supporto significativo a favore del calendario per le festività natalizie”.

Il Programma vede una luna serie di appuntamenti. Si può consultare qui a seguire (clicca qui).