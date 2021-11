Sabato verrà inaugurata EnoteQ, uno spazio dedicato alla degustazione di vini

A Gaglianico, negli spazi di Quatela Bevande, è nata una nuova realtà: si tratta di “EnoteQ”, una piccola enoteca dedicata alla degustazione e all’acquisto di vini sfusi e in bottiglia, aperta a tutti gli amanti del vino della zona. Fa parte di un progetto più grande – “DrinQ” – che partirà a breve e si dedicherà alla consegna di bevande per bar e ristoranti. L’idea alla base di “EnoteQ” è quella di permettere agli appassionati di degustare ottimi vini e ai ristoratori di assaggiarli prima di acquistarli e servirli all’interno del proprio locale.

La nuova attività verrà inaugurata questo sabato, 20 novembre; l’evento si terrà dalle ore 14 alle 18, e sarà aperto a tutti (è richiesta una prenotazione gratuita tramite il sito Eventbrite.

All’interno dell’enoteca è presente un ampio bancone dotato di 20 vie di vini alla spina, di diverse tipologiee provenienti da tantissime regioni d’Italia, che saranno presto disponibili per la degustazione e l’acquisto. Ad accogliere gli ospiti sarà il Sommelier Michele Passannante, a disposizione dei clienti per guidarli nella degustazione. Durante il pomeriggio verrà presentata l’azienda emiliana Cantine Riunite, leader mondiale nella produzione di Lambrusco e vini frizzanti emiliani che, per l’occasione, sarà ospite di EnoteQ insieme al suo direttore commerciale.

Protagoniste dell’evento saranno le confezioni natalizie che, per l’occasione, saranno già disponibili in diversi formati; in alternativa, sarà possibile prenotare la propria composizione personalizzata e ritirarla nei giorni successivi: un’idea regalo di alta qualità e sempre gradita durante le feste.

Link per prenotare il proprio biglietto d’entrata GRATUITO: clicca qui.

EnoteQ si trova a Gaglianico, in via Camillo Cavour 82.

Per informazioni: Tel. 015 543023

Evento Facebook: fb.me/e/5EfEnEgKC

Pagina Facebook: www.facebook.com/enoteQbiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/enoteq.biella