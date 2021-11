Lessona, la Locanda della Stazione ringrazia chi ha condiviso con loro 60 anni di storia in cucina

Un’evento attraverso 6 piatti che ha fatto la storia della Locanda la Stazione. Nella settimana scorsa tanti sono stati i clienti che hanno voluto festeggiare con tutto lo staff la loro storia apprezzando i piatti serviti con qualità e passione.

"In alcuni momenti ci siamo anche commossi- raccontano i titolari- le attestazioni di stima sono state moltissime e è doveroso ringraziare pubblicamente tutti gli amanti della buona cucina e anche si è avvicinato per la prima volta al nostro locale, e anche se in anticipo auguriamo a tutti buone feste”.