Unionvolley non lascia scampo a Botalla TeamVolley

Brutta battuta d'arresto per il Botalla TeamVolley in Serie D. Dopo due vittorie consecutive e quando sembrava che la squadra di coach Gianluca Cuda avesse trovato un po' di continuità, sabato sera, tra le mura amiche del palasport di Lessona, è arrivata la doccia fredda per mano di Unionvolley. Un passo falso che lascia l'amaro in bocca, sia per la netta sconfitta (3-0, e con parziali abbastanza eloquenti) che per il fatto di non aver portato a casa nemmeno un punticino. Il tutto al cospetto della formazione ospite che ha dimostrato di aver meritato la vittoria ma non di essere propriamente irresistibile.

«Una partita giocata male sotto tutti i punti di vista - ha commentato a fine gara coach Gianluca Cuda -, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quelli mentale e caratteriale. Una partita che avrebbe potuto regalarci punti importanti, ma noi non siamo mai stati in grado di mettere l'avversario sotto pressione, di aggredirlo per rendergli la vita difficile. Dobbiamo iniziare a capire una volta per tutte che la partita è lo specchio fedele di come ci si allena nel corso della settimana precedente, e noi la scorsa settimana non abbiamo lavorato bene. Ecco quindi che il responso del campo non mente. Bisogna lavorare di più, più intensamente e meglio in palestra. Spero che le ragazze lo abbiano finalmente compreso».

«Abbiamo perso la possibilità di fare punti importanti per la classifica - riconosce Giorgia Pelliciari -. La pecca principale di oggi è stata che, in difficoltà, non siamo mai state capaci di darci man forte per tirarci fuori da una situazione negativa. Abbiamo ancora molto da migliorare sia dal punto di vista tecnico che di atteggiamento, cercando di aiutarci di più tra di noi e trovando l'agonismo e la "cattiveria" che ancora ci mancano. Ricominciamo la settimana con la voglia di fare meglio sia in allenamento che in partita nella prossima gara».

SERIE D

BOTALLA TEAMVOLLEY - UNIONVOLLEY 0-3

Parziali: 18-25, 18-25, 19-25

TeamVolley: Lorenzon 2, Allorto ne, Perissinotto 6, Biasin 9, Damo, Vodopi ne, Pelliciari 7, Scoleri 3, Nanì 3, Cena, Vioglio, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

I risultati delle formazioni giovanili:

U18 ECCELLENZA

BONPRIX TEAMVOLLEY - AD ALESSANDRIA VOLLEY 3-0

Parziali: 25-13 25-19 25-18

TeamVolley: Lorenzon 11, Levis 12, Biasin C. 5, Zatta 13, Biasin B. 8, Caramori 1, Ippolito (L), Allorto, Pelliciari 1, Di Stefano, Fiorotto. Allenatore: Paolo Salussolia.

U16

GILBER VOLLEY SCHOOL - BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 25-19, 18-25, 22-25, 18-25.

TeamVolley: Scoleri 11, Nanì 15, Vioglio 1, Cena 12, Damo 7, Distefano 4, Tallia, Mancini, Allorto 1, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.

U14

GAGLIANICO - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3