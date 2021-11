Scuola Pallavolo Biellese, tutti i giovani in campo in questa settimana

Weekend molto positivo per il settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese, che in tutte le sue categorie di “Under” vince e fa vedere il talento dei propri ragazzi. Il percorso di crescita continua e giorno dopo giorno si vedono i frutti; queste vittorie sono la giusta ricompensa per il duro lavoro settimanale.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend: U15

SPB Lanificio Sordevolo - Volley Novara 3-1 (22-25; 25-21; 25-22; 25-20) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB Lanificio Sordevolo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36048

U17

SPB Monteleone Trasporti - Asd Volley Domodossola 3-0 (25-12; 25-21; 27-25) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36047

U19

SPB Officine Pozzi - Altiora Under 19 3-2 (25-14; 20-25; 25-23; 12-25; 15-12) A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officine Pozzi: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35990

Prima Divisione

Inenergy Domodossola - SPB Giuse Gallery 3-0 (25-12; 25-18; 25-22) A questo link potete trovare il calendario della gare della Prima Divisione con tutti gli impegni della nostra SPB Giuse Gallery: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35977