Polisportiva Vigliano, la squadra di pallamano si presenta

La Polisportiva Vigliano è pronta a scendere in campo con la sezione pallamano anche per questa stagione. Dopo l'interruzione l’attività agonistica a causa delle forti restrizioni dovute all'emergenza Covid dello scorso anno, la società guidata dal presidente Paolo Daniele ha rinnovato l’accordo con Exes 1984, società del Torinese con la quale condivide una filosofia di crescita di giovani atleti.

Se nella scorsa stagione l’accordo era di partecipare ai campionati federali FIGH con il nome di FC Vigliano, in questa stagione i giallorossi giocheranno con la denominazione di Exes. Gli allenamenti, iniziati sin dal mese di agosto, hanno visto la numerosa partecipazione di vecchi e nuovi volti della pallamano viglianese e, sotto l’esperta guida dei tecnici Monica Banino e Simone Lugli, hanno migliorato sempre di più le loro prestazioni e stanno in questi giorni acquisendo nuovi partecipanti e svolgendo allenamenti presso gli impianti di Vigliano Biellese e Zumaglia.

Domenica 14 novembre si è tenuta la prima gara stagionale per la squadra di Serie B maschile nazionale nella quale militeranno gli atleti giallorossi Paolo Brera e Riccardo Battocchio, giovani della categoria Under 17 che avranno la possibilità di disputare gare con atleti della loro età o più grandi. A turno possibili convocazioni nella squadra seniores anche per gli under 15 Andrea Mariuzzo e Matteo Furno, mentre è ancora in sede di valutazione la partecipazione al campionato Under 13 nazionale da parte della formazione giallorossa.

In tutti i campionati delle categorie maschili e femminili FC Vigliano e Exes avranno lo staff tecnico comune, formato oltre che dagli allenatori giallorossi anche da Alessandro e Fausto Viggiano. La squadra del FC Vigliano-Exes affronterà un campionato seniores a nove squadre con gare di andata e ritorno, affrontando avversarie piemontesi e lombarde.