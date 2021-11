Pallacanestro Vigliano non molla mai ma esce sconfitta con Novara

Pallacanestro Vigliano esce sconfitta con Universal Novara ma mantiene alto l'onore. Partita molto intensa e fisica, prima parte di gioco spesso avanti nel punteggio e con un buon ritmo offensivo e intensità difensiva, anche se nel secondo quarto si pagano gli aiuti tardivi dal lato debole ma si chiude avanti di 5.

Secondo tempo con gli ospiti che schierano una zona per tutti i 20 minuti restanti ma si fa molto fatica a trovare la via del canestro, solo 4 punti nella terza frazione. Quarto quarto sulla falsa riga del terzo, ma i biellesi riescono a scardinare parzialmente la zona. “Buono il fatto – spiega il coach Gregorio Bona - che non molliamo mai e ci proviamo fino alla fine.

Pallacanestro Vigliano vs Universal Novara 66-70 (19-16 41-36 45-49)

Pallacanestro Vigliano: Zordan 5, Brando, Varale, Borio, Imperadori, Gagliano 2, Fiorindo 15, Perla 14, Galeotti 3, Bottone 19, Scaglia Rat 8, Coghetto.