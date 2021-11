Ginnastica Biella, prova impeccabile a Iesolo

Nel fine settimana sono andati in scena i ripescaggi a livello nazionale per la Ginnastica Artistica Femminile categoria Gold, venerdì 12 e domenica 14 novembre a Iesolo. Ginnastica Biella è scesa in pedana con Martina Ettolli, Virginia Zanetta e Giulia Marconato.

In categoria Junior 1, Martina ha fatto una bella gara senza errori su tutti gli attrezzi. 23a alle parallele il suo miglior risultato, con un 36° posto a livello generale. Virginia invece, ha gareggiato su tre soli attrezzi, giungendo 69a su oltre 80 ginnaste (43a alla trave come miglior risultato personale).

Giulia Marconato, in categoria Junior 3, ha terminato la sua gara 16a al volteggio e 33a in classifica generale. Nessuna delle tre ginnaste potrà gareggiare in finale nazionale, ma alla loro prima partecipazione era importante gareggiare e fare esperienza.

Il lavoro svolto è stato comunque premiato dalle soddisfazioni avute. Come sempre, la società si congratula con le ragazze e la tecnica Irina Sitnikova, sempre presente.