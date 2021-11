Basket, BFB cede all'overtime: la vittoria sfuma per un soffio

Ancora una bella prestazione purtroppo terminata con una sconfitta. Le ragazze del Basket Femminile Biellese, nonostante l'ennesima prova convincente, non riescono ad incamerare i punti che meritano.

Contro Lapolismile, posizionata in testa aella classifica di Serie B, le ragazze di coach Fabbri hanno messo in campo una prova solida, nonostante l'assenza di Guzzon, il precoce infortunio di Ramella e con Trucano dolorante alla schiena. Dopo il dominio biellese nel primo quarto, chiuso sul +12, brave le ospiti torinesi a ricucire e tentare la fuga. Biella non si perdeva d'animo e per tutto il secondo tempo la partita si giocava punto a punto. A pochi secondi dalla fine le laniere trovavano il canestro del 60 pari che portavano la gara all'overtime.

Gli ultimi 5 minuti continuavano in equilibrio, ma alla fine era Lapolismile a realizzare il vantaggio che chiudeva l'incontro. Un vero peccato perchè è anche questa volta la vittoria è stata ad un soffio e se la classifica vedesse le ragazze biellesi almeno a metà, sicuramente non ci sarebbe niente da stupirsi. Sabato prossimo ancora una partita casalinga. Ai Salesiani arriverà Pasta Rivalta, che inaspettatamente ha superato Castelnuovo Scrivia.

BONPRIX BFB - LAPOLISMILE TORINO: 66 - 69 (dopo 1 tempo supplementare)