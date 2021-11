Kapidani, Piantoni, Lombardi martedì al Biella Jazz Club

Dopo il grande successo del concerto con Peter Erskine Trio, riparte la programmazione abituale del martedì per il Biella Jazz Club nella su cinquantacinquesima stagione di attività.

E' atteso per martedì 16, alle ore 21,30, il pianista Albanese Markelian Kapedani accompagnato da Flavio Piantoni al basso e Rocco Lombardi alla batteria. Un progetto musicale che si fonda sull’idea centrale che sta alla base del Jazz: la mescolanza. Il cosiddetto “Melting Pot”, ovvero il punto di fusione. De facto, tale "crogiolo", racchiude in sé gli elementi necessari che servono al Jazz: lo Swing, La Clave, le Blue notes, l'Improvvisazione etc, che unite alle sonorità provenienti dal Medio Oriente portano all’ascoltatore nuove sonorità, “estranee” (per così dire) al jazz “tradizionale”. Tutto questo non è un caso, ma è la conseguenza di una nuova realtà di mescolanza tra i popoli che per ragioni economiche/politiche emigrano dall'Oriente all’Occidente in cerca di condizioni migliori di vita. È così che dall’incontro tra persone appartenenti a etnie diverse nascono alchimie musicali e artistiche che ci riportano nuovamente alle radici del Jazz.

Ma stavolta il Jazz, oltre lo Swing, La Clave, le Blue notes, l'Improvvisazione ecc, porterà nuovi suoni, nuovi ritmi, nuove idee musicali. Questo Trio nasce con l'intento di creare una musica che rispecchia vari aspetti del Jazz odierno: dallo Swing al Cuban Jazz, dai motivi dei Balcani al Modern Jazz. I brani sono in parte originali e in parte motivi celebri, presi da diverse fonti della musica mondiale ed elaborati in modo tale che si integrino nel contesto di un Jazz cosmopolita-contemporaneo. La musica è un punto d'incontro che unisce persone di diverse etnie. Questa unione porta nuova linfa vitale alla musica stessa la quale si nutre e si sviluppa attraverso le idee trasversali. Tale è anche il progetto del gruppo.

Il concerto di martedì 23 novembre avrà come protagonista il chitarrista emiliano Giuliano Ligabue.