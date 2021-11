Candelo, Veronese denuncia: “Incrocio via Campile pericoloso, sindaco intervenga o paghi danni”

Via Campile finisce nel mirino della minoranza guidata da Elettra Veronese. La capogruppo di Candelo Per Tutti racconta come “l'altro giorno c’è stato l’ ennesimo scampato incidente stradale in via Campile. A raccontarlo un residente. L’amministrazione sa che via Campile è pericolosa, sia per il traffico veloce che vi scorre, che per le infrazioni costanti al divieto di svolta a sinistra nell’intersezione a “T” con la via La Roche Sur Foron, poi via Biella. In quel punto, per chi proviene da Candelo v’è divieto di svolta a sinistra, ma si sa anche, se non si vive nel mondo dei sogni, che non è rispettato".

Quale la soluzione? Per Veronese "idealmente la presenza frequente della Polizia locale sul posto. In verità, il rimedio della nonna, ben più efficace, sarebbe far risarcire direttamente al sindaco di tasca propria i candelesi che per sventura vengono coinvolti in un sinistro in quell’incrocio. Non rispondere agli appelli dei cittadini è una politica che non piace, che crediamo non vada passata sotto silenzio”.