Cossato, dopo il rinvio Artigian Gusto è pronto ad animare via Lamarmora

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, l’evento Artigian Gusto è pronto a popolare Cossato durante la giornata di domenica 21 novembre. A partire dalle 9, via Lamarmora ospiterà circa una trentina di artigiani espositori e i loro prodotti mentre, per i più piccoli, saranno presenti 60 giochi costruiti in legno e due animatori che illustreranno le loro meccaniche ai partecipanti.

L’evento, organizzato da Different Events MC in collaborazione con Cossato Shop, è ad accesso libero. Per informazione contattare il numero 351.7704342.