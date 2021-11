A Gaglianico vince lo sport, Triathlon al “Miller Rava”

Domenica 21 novembre, dalle 15 alle 16.30, presso l’Impianto sportivo “Miller Rava” l’amministrazione comunale di Valdilana, in collaborazione con l'Atletica Gaglianico, organizzerà TRIATHLON, un evento nell’ambito del Programma Europeo “Erasmus+Sport” che ha come obiettivo lo sviluppo della dimensione europea dello sport incentivando e promuovendo l’attività fisica e i suoi benefici.

In questa ottica ciascun partecipante, supportato dagli allenatori dell’Associazione Sportiva del Paese, potrà mettersi in gioco sperimentando 3 discipline atletiche: 100 mt su pista, salto in lungo e getto del peso. «L’idea - dicono Mario De Nile, assessore allo Sport ed Eleonora Selva, capogruppo con Delega alle Politiche Giovanili - è proprio quella di creare eventi a misura di tutti capaci di riunire persone di età differente attraverso la passione per lo sport e il benessere. L’esercizio fisico comporta benefici al corpo e alla mente che mai come in questo momento storico sono fondamentali e necessari». In caso di cattivo tempo l’evento sarà rinviato al 27 novembre.