Perde il controllo dell'auto e finisce in una risaia

Incidente nella serata di domenica, con un'auto uscita di strada capottando lungo la strada delle Grange.

Intorno 4,45 di lunedì mattina, una vettura è invece finita fuori strada a Quinto, lungo la Trossi, ribaltandosi nel campo a lato: una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta per i soccorsi, occupandosi di estrarre dalla vettura il conducente, fortunatamente incolume, e di mettere in sicurezza il veicolo.

Per i soccorsi sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Dal momento che anche per la giornata di lunedì è prevista pioggia, è consigliabile guidare con prudenza.