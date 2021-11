Dal Nord Ovest - Si ribalta con l'auto nella risaia, paura per una donna

Verso le 7,30 del mattino, lungo la provinciale 30 Tronzano-Tricerro, nei pressi della Cascina Malfatta, una vettura è uscita di strada finendo ribaltata su un fianco nella risaia a lato della carreggiata.

La conducente, rimasta bloccata all'interno del veicolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e affidata alle cure del personale sanitario del 118. In seguito è stato necessario mettere in sicurezza il veicolo e sgombrare la sede stradale dai detriti per permettere la ripresa della viabilità lungo il tratto di strada interessato. Sul posto presente una pattuglia dei Carabinieri di Ronsecco che si è occupata degli accertamenti e della gestione della viabilità.