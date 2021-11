Olio in via Italia, alcuni cittadini segnalano: “La strada è scivolosa”

Sono state diverse le segnalazioni di cittadini biellesi, inviate in redazione, per la presenza di chiazze di olio viscido, probabilmente gasolio, in alcuni punti di via Italia.

Alcuni hanno sottolineato la difficoltà di percorrere in sicurezza il tratto di strada, specialmente sul ciottolato in pietra. Dell'accaduto sono informati gli organi di Polizia locale e, a breve, dovrebbe intervenire il personale della Seab per assorbire l'olio con l'utilizzo di specifico materiale poroso.