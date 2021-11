Muore a 57 anni mentre è al telefono, un altro dramma sconvolge il Biellese

Un'altra tragedia ha sconvolto il Biellese. Nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, un 57enne è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo era al telefono con un collega quando, all'improvviso, avrebbe accusato un mancamento, cadendo a terra.

Una volta sentito il tonfo, il collega ha immediatamente chiamato i soccorsi e, una volta sul posto, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, molto probabilmente per cause naturali. Sembra che soffrisse già di alcune patologie pregresse. Il dramma si è consumato a Massazza: presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Radiomobile di Cossato.