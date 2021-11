Tempo di orientamento al Liceo del Cossatese e della Vallestrona

Anche il Liceo del Cossatese e della Vallestrona nell’ambito delle iniziative di Orientamento, ha organizzato una serie di incontri e attività rivolte agli studenti delle classi terze delle Scuole medie del Comprensorio, in osservanza delle norme contenute nel protocollo di sicurezza Covid19, per permettere agli allievi di conoscere il Liceo e l’ordinaria attività didattica prevista nei vari percorsi proposti.

Sono previste a scuola una serie di attività inerenti al corso di studi richiesto. per quanto riguarda la sede di Cossato Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane: mercoledì 1 dicembre 2021 dalle 8.00 alle 12.30; Liceo Scientifico e Liceo Linguistico: lunedì 6 dicembre 2021 dalle 8.00 alle 12.30; Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico: lunedì 13 dicembre 202 dalle 8.00 alle 12.30. Sede di Mosso: Liceo delle Scienze applicate: 24 novembre 2021dalle 8.00 alle 12.30 e 15 dicembre 2021 dalle 8.00 alle 12.30; Per il LES le date verranno comunicate successivamente sul sito.

Sono inoltre previsti incontri in presenza rivolti a ragazzi e genitori: a Cossato sabato 4 dicembre 2021 e sabato 18 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 12.30 per i corsi Scientifico, Linguistico e Scienze Umane; Mosso sabato 27 novembre 2021 dalle 10.00 alle 12.30 per la presentazione dei corsi: Liceo Economico Sociale quinquennale e Liceo delle Scienze Applicate.

La scuola ha anche organizzato incontri online, dalle 18.30 alle 19.30, per studenti e genitori in cui saranno presentati i seguenti corsi: lunedì 22 novembre Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale quinquennale; martedì 30 novembre Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate; martedì 14 dicembre Liceo Linguistico. Le richieste di partecipazione devono essere inoltrate utilizzando i link riportati sul sito della scuola nella sezione Orientamento https://www.liceocossatese.it/web/orientamento/

Si invitano comunque gli studenti, i genitori e i referenti dell’orientamento delle Scuole media a consultare sempre il sito per comunicazioni urgenti. La scuola si riserva la facoltà di annullare gli incontri in presenza qualora il peggioramento della situazione pandemica ne determini l'opportunità.

Per informazioni ci si può rivolgere al responsabile dell’orientamento. Per la sede di Cossato la referente è la prof.ssa Castaldi Piera, ( piera.castaldi@liceocossato.eu); per la sede di Mosso la prof.ssa Grosso Claudia (claudia.grosso@liceocossato.eu )