A Roppolo si festeggiano i 25 anni del Lions Club Biella La Serra

Venerdì 12 novembre, il Lions Club “Biella La Serra” con sede a Roppolo, presso la tenuta Variselle, ha festeggiato il XXV° anno dalla fondazione e la Charter di Club. Si è trattato di una occasione particolare alla quale hanno preso parte tutti i Soci e che è stata qualificata anche dalla presenza di autorità civili e militari del territorio. Hanno celebrato il Governatore del Distretto Lions 108I A1, il Sindaco di Roppolo, il Sindaco di Viverone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella.

Nel corso della serata è stato reso conto dei progetti portati avanti dal Club nel recente periodo appena passato, nonostante la situazione pandemica ancora in atto, e sono stati presentati i progetti in corso d’opera e in cantiere.

“E’ stato dato merito al Club dei successi riportati in ambito locale, con il ringraziamento delle Autorità soprattutto per la campagna di raccolta alimentare che ha consentito di confezionare più di 350 pacchi – spiegano in una nota - Pacchi alimentari che i Sindaci hanno distribuito alle persone e famiglie più bisognose del circondario. Il Lions Club Biella La Serra rappresenta una realtà viva e presente nel territorio che porta avanti i principi a fondamento nel lionismo per la cura e l’assistenza a livello internazionale e nel territorio”.