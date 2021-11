Cavaglià, terze dosi al Polivalente: ecco le date

Il comune di Cavaglià, in sinergia con i comuni limitrofi, l'ASL di Biella e i medici di famiglia, sarà sede vaccinale al Salone Polivalente, per coloro che devono ricevere la terza dose o per chi vuole ottenere anche la prima. Quest'ultima sarà senza prenotazione. Le date previste sono sabato 20 e domenica 21 novembre ,domenica 12 dicembre e sabato 15 gennaio.