Viabilità modificata nei pressi del centro commerciale Gli Orsi

Da oggi, lunedì 15 novembre e fino al 26 novembre (anche in vista del match di basket serie A2 del 21 novembre Biella-Pistoia), l’area a Sud del centro commerciale Gli Orsi e del Biella Forum sarà oggetto di cantieri stradali per lavori di manutenzione e nuovi allacci alla rete del gas.

Nel dettaglio, da oggi al 26 novembre il cantiere prevede: senso unico di marcia in viale De André, con percorrenza consentita da corso Europa a via Antoniotti; divieto di transito in viale De André per chi proviene da via Antoniotti; completo divieto di transito in via Lucio Battisti all’altezza dell’intersezione con via De André.