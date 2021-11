Scuola e Covid: quarantena di classe con tre positivi, per i presidi si allontana la Dad

I presidi biellesi sono ancora in attesa di indicazioni “operative” precise, ma accolgono comunque con favore le nuove indicazioni sulla quarantena dell’Istituto superiore di sanità, dei ministeri alla Salute e all’Istruzione e delle Regioni. In particolare, con un caso in una classe, fino ad ora, tutti gli alunni andavano in quarantena. Adesso, le cose cambiano. Solo se sono tre, vanno a casa. Se c’è un positivo ma tutti gli altri compagni e i professori sono negativi, si resta infatti in classe, come pure se i positivi sono due vanno a casa i non vaccinati.

“In questo modo è decisamente meglio – commenta il preside del Liceo Sella Gianluca Spagnolo - . La Dad dovrebbe essere più lontana dalla realtà. Un peccato solo perché caricano di nuovo noi presidi di responsabilità, perché il lavoro di tracciamento adesso dovremo farlo noi in alcuni casi. E' il preside che sospende “in via eccezionale e urgente” le lezioni se le autorità sanitarie non possono intervenire subito”.

Per Aldo Ferdani, dirigente del comprensivo di Occhieppo è un provvedimento che ben si adatta all'attualità. <Oggi ci troviamo per fortuna in una situazione completamente diversa dall'anno passato. Lo scorso novembre era un disastro tra quarantene e focolai. Direi che questa novità va bene perché tiene conto del nuovo scenario che per il momento è più tranquillo. Ora aspettiamo solo di capire come mettere in pratica le nuove direttive>.

Della stessa idea Raffaella Miori preside del Bona e del comprensivo di Valdengo: "Per le superiori in particolare noi non lo sappiamo, ma la sensazione è che ci siamo parecchi ragazzi vaccinati e se è così è ragionevole non farli stare in Dad se c'è solo un positivo in una classe. Per le indicazioni operative aspettiamo di sapere qualcosa di più".