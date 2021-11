Oltre 2 milioni dalla Regione per Funivia di Oropa e Palaforum

La Giunta regionale ha dato il via libera a un investimento di 2.120.000 euro per due interventi dedicati al Biellese.

In particolare 2 milioni di euro andranno a un intervento relativo alla vita tecnica della funivia di Oropa e altri 120 mila per la manutenzione del PalaForum di Biella.

“Sono interventi necessari che finalmente grazie alle risorse che mettiamo in campo potranno essere portati a compimento - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, insieme all’assessore al Turismo Vittoria Poggio e allo Sport Fabrizio Ricca -. Questo primo stanziamento è stato destinato a progetti già in fase di completamento o realizzazione attraverso risorse che andavano utilizzate entro il 2021, ma sono già in fase di predisposizione altri accordi di programma con cui interverremo nelle prossime settimane su altri progetti necessari che interessano varie aree del territorio piemontese”.