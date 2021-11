Cerrione, 12mila euro di aiuti per i cittadini in difficoltà

12mila euro per i residenti del comune di Cerrione. L'amministrazione guidata dal sindaco Anna Maria Zerbola ha valutato le esigenze locali e ritenuto opportuno individuare forme di aiuto ai cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal Covid.

“Sosterremo i nostri cittadini nel pagamento dei canoni di affitto e nel pagamento delle utenze domestiche, come luce, acqua e riscaldamento – sottolinea il sindaco - I richiedenti dovranno avere un ISEE pari od inferiore a 20mila euro, che hanno subito una riduzione del reddito in data successiva al 01/03/2020. Invitiamo pertanto i cittadini di farsi coraggio per poter essere aiutati a chiedere o recarsi presso gli uffici per poter inoltrare la richiesta”.