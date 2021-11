Caucino e Mosca sugli oltre 2 milioni di euro dalla Regione a Funivie e al Palaforum

La Giunta regionale ha dato il via libera a un investimento di 2.120.000 euro per due interventi dedicati al Biellese. Per l'assessore al Welfare Chiara Caucino: "Importanti per la sostenere il turismo del territorio ma non solo", per il consigliere Michele Mosca: "Una risposta della Regione concreta ai bisogni del biellese".

"Grazie all’intervento della Regione - dichiara Chiara Caucino - diamo un futuro alle funivie di Oropa e al PalaForum, sostenendo il turismo non soltanto del mio territorio, ma - più in generale - del Piemonte. Per quanto riguarda il futuro posso garantire che terrò come sempre alta la guardia per difendere gli interessi del mio, del nostro territorio». «Fondamentali - prosegue Caucino - anche i fondi per il PalaForum, un vero e proprio “gioiello” di Biella che necessita della adeguata attenzione. Ringrazio i miei colleghi che sono intervenuti e garantisco, allo stesso tempo, che il mio impegno per il rilancio del comparto turistico e sportivo nel Biellese proseguirà senza sosta».

“Si concretizza l'impegno di tanti mesi di lavoro - commenta Mosca -. Due milioni di euro per salvare la funivia di Oropa e farla ripartire con un nuovo impianto, 120mila euro per garantire al Biella Forum un nuovo parquet per consentirne la piena fruibilità in totale sicurezza. Due impegni portati a termine in sinergia con il Comune di Biella. La risposta della Regione Piemonte nei confronti del nostro territorio è concreta”.