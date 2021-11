A Gaglianico rinasce il meleto. Maggia: “Azione che valorizza giardini pubblici”

“Finalmente, venerdì 19 alle 10.45, dopo tutte le restrizioni anti Covid – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - possiamo far partire questa iniziativa ormai ferma da quasi due anni. Il progetto originario è iniziato circa una decina di anni fa con la realizzazione di un piccolo meleto nel Parco Corbelletti, inserito tra l’Asilo Nido, la Scuola Materna e la scuola Media; con la posa di circa 25 piante di antiche varietà locali di mele, che bene si adattano ai nostri climi e che non necessitano di particolari cure. Quest’anno il progetto va avanti con la piantumazione sia di nuove varietà per aumentare la biodiversità e sia sostituendo le piante esistenti che negli anni si sono deteriorate, si metteranno a dimora circa 15 nuove piante”.

L’evento coinvolgerà la scuola media di Gaglianico e l’Istituto Agrario di Biella che, utilizzandolo come laboratorio, potranno insegnare ai ragazzi l’importanza della gestione e del mantenimento di questo patrimonio di piante da frutto. “Un’importante azione per ulteriormente valorizzare i giardini pubblici comunali - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - che oltre a favorire la conoscenza della biodiversità consentirà alle persone di raccogliere e assaporare i vari frutti offerti a tutti i cittadini”.