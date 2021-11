Ysangarda Trail, le classifiche, FOTO

Il record di partecipanti risale al 2013 quando furono 511, pochi di più di quelli presenti nel 2019 quando furono 505. La pandemia ha ridotto i numeri in molte gare, ma all'Ysangarda Trail la Baraggia con i suoi tre percorsi in mezzo al verde piace e gli iscritti all'edizione di questo novembre sono stati 431.

Ecco alcuni scatti e le classifiche dell'evento, che ha nel suo albo d'oro il pollonese Enzo Mersi che si è aggiudicato la prova per ben 8 volte, vincendo in 4 edizioni il “lungo” di 30 km (percorso presente sino al 2018) e in 4 edizioni il “corto” di 18 km (simile a quello attuale di 19).